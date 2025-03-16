عمليات دهم للجيش وتوقيف 7 مواطنين في مناطق مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة دار الواسعة – بعلبك منازل مطلوبين، وأوقفت المواطنين: (ح.ن.)، (م.ن.)، (س.ق.)، (ع.ق.)، لإطلاقهم النار والاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال سرقة، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ح.) المطلوب لإطلاقه النار على دورية للجيش وإصابة أحد المواطنين، وتعاطيه المخدرات وترويجها، وارتكابه أعمال خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا ودراجة نارية مسروقة.

ونفذت الدورية عملية دهم في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية وأوقفت المواطن (ع.ز.) لافتعاله إشكالات، والمواطن (م.د.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته مبلغًا ماليًّا مزوّرًا.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص