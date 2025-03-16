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غسان سلامة من بكفيا: للبنان دور اساسي كصلة وصل بين الشعوب والثقافات

16
MARCH
2025
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شارك وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في ازاحة الستار عن العمل الفني "Liaison " للمصممين بيار وسيدريك كوكجيان في الحديقة العامة لبلدية بكفيا -المحيدثة، بدعوة من البلدية وحضور الرئيس امين الجميّل، وزير العدل عادل نصار، سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، النائبين سامي ونديم الجميل، القائمقام مارلين حداد، مطران جبل لبنان انطوان ابو نجم وحشد من رؤساء البلديات وفاعليات بكفيا والجوار.

والقت رئيسة البلدية نيكول الجميل كلمة بالمناسبة، اشارت فيها الى أهمية انجاز هذا العمل الفني الجميل "والتواصل القائم مع المعنيين لتحقيق ما نصبو اليه".

بدوره نوه الوزير سلامة بهذا العمل الفني للمصممين كوكجيان والمتابعة من قبل البلدية، مشددًا على دور السلطة المحلية في ادارة شؤون البلاد. وقال: "من الضروري اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري، لكي يتجدد الدم في هذه السلطة التي آمل ان تتوسع صلاحياتها في المرحلة المقبلة وليس العكس" .

وأضاف سلامة: "اما بعد، وبالعودة الى كلمة "Liaison" اسم المنحوتة وهي كلمة فرنسية تعني أمورًا شتى، فكلمة "Liaison" في فن الخطابة تعني الوصل بين الكلمات لتسهيل الانتقال بينها وبخاصة بين أداة التعريف والحرف الصوتي، وبالتالي هذا الوصل يزيد من انسيابية اللغة وينشئ رابطًا بين الكلمات" .

وتابع سلامة:"وكلمة "Liaison " اي الوصل بين الافراد قد يكون امراً خطيرًا، وها هو وزير العدل بيننا ليذكرنا ان عيونه يقظة على كل "وصل خطير". مستطرداً: "انما العلاقة بين الافراد هي التي تصنع المجتمع، من هنا فالوصل له جانب إيجابي وهو نقيض الانعزالية والتقوقع على الذات، وهذا الوصل مرحب به، والوصل ايضاً هو الوصل بين الثقافات، ولذا نحن اليوم نشهد على تحقيق وصل بين بكفيا وبلدة كولوني في سويسرا، وهذا وصل بين الثقافة الشرق اوسطية والثقافة الاوروبية" .

وتساءل وزير الثقافة: "ماذا سيحل بوطننا ان توقف عن لعب دوره كحامل وصانع للثقافة وللتواصل بين الشعوب, المجتمعات و الأفراد والمدن والثقافات.؟

وختم:"لن يبقى شيء من وطننا اذا استقلنا من دور لبنان الأساسي كصلة وصل بين الشعوب والثقافات".

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