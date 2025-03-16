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توقيف شقيقين في بيروت!

16
MARCH
2025
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في إطار جهود قوى الأمن الداخلي المستمرة لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، عن تمكن شعبة المعلومات من رصد وضبط أحد المشتبه بهم الذي كان ينشط في عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح في بيروت.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يوثق عملية سلب قام بها المشتبه به، إذ أقدم على سلب دراجة نارية لأحد الأشخاص في منطقة طريق المطار باستخدام السلاح.

بناءً على عمليات الاستقصاء والتحريات الميدانية، تم تحديد هوية المشتبه به، الذي تبين أنه من أصحاب السوابق، ويواجه ملاحقتين قضائيتين تتعلقان بجرائم إطلاق نار وحيازة أسلحة وذخائر. وعليه، قامت شعبة المعلومات بتنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة للمشتبه به، وتمكنوا من وضع كمين محكم أدى إلى توقيفه، وهو المدعو "ر. ج." (مواليد عام 1991، لبناني).


وبينما كان المشتبه به "ر. ج." قيد التوقيف، تم إلقاء القبض على شقيقه المدعو "خ. ج." (مواليد عام 1982، لبناني)، الذي تبين أيضاً أنه من أصحاب السوابق بجرائم سلب وتعاطي المخدرات. وأثناء تفتيشهما، تم العثور بحوزتهما على هاتف خليوي، ومبلغ مالي، ودفتر ورق لفّ.

في التحقيقات الأولية، اعترف "ر. ج." بتنفيذ عدة عمليات نشل وسلب في مدينة بيروت، بما في ذلك عملية السلب في منطقة طريق المطار، كما اعترف بتعاطي المخدرات. من جهة أخرى، اعترف شقيقه "خ. ج." بترويج المخدرات وتعاطيها أيضاً.

وتم إجراء المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا مع المضبوطات المراجع المختصة بناءً على إشارة القضاء المختص.

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