عناوين الصحف ليوم الأحد 16 آذار 2025

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النهار: الأنظار إلى يوم المختارة وصورة جامعة في دار الفتوى

الديار: عون إلى فرنسا: باريس تعيد لبنان إلى الواجهة وسط تحديات كبرى

تعيينات المجلس العسكري جاهزة... لقاء دارة ميقاتي: تمركز جديد؟

الشرق الأوسط السعودية: ضربات عسكرية أميركية «واسعة النطاق» ضد الحوثيين بأمر ترمب

أوقعت 9 قتلى... والرئيس الأميركي يقول إنه «لا تسامح مع الهجمات على السفن»

الأنباء الكويتية: مواقف لباسيل في 14 مارس والأنظار إلى «المختارة» في ذكرى كمال جنبلاط

بيروت تستعد لاستقبال عباس والرئيس عون يزور باريس.. وماكرون يؤكد الالتزام بدعم لبنان