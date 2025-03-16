التعيينات المرتقبة...

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الأنباء الكويتية: في موضوع التعيينات، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في السرايا غدا الاثنين، آلية التعيينات المدنية في الإدارة، وسط ما يشبه الإجماع على ضرورة ان تكون هذه الآلية موحدة لكل المرافق، واعتماد الكفاءة بالابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات.

ويستثنى من هذه القاعدة موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان المتوقع ان يتم الأسبوع المقبل، وان كان الاسم لم يحسم حتى الآن، بعدما كانت المعلومات تتجه نحو كريم سعيد الذي يحظى بثقة رئيس الجمهورية. غير انه ظهرت أسماء جديدة بينها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وزير المال السابق جهاد أزعور.