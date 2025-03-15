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تعميم من اللواء لاوندس بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية

15
MARCH
2025
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 أصدر المدير العام لأمن الدولة اللواء إدكار لاوندس تعميمًا إلى مراكز المديرية العامة لأمن الدولة بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية.

وجاء في التعميم: “لضرورات الخدمة وتدعيماً للانضباط، يُفرض ما يلي:

أولاً: التقيد التام من قبل جميع العسكريين بارتداء البزّة العسكرية مع كامل متمماتها في الشكل القانوني.

ثانياً: التقيد التام من قبل جميع العاملين في المديرية العامة بالقيافة العسكرية ولاسيما حلق شعر الذقن وتهذيب شعر الرأس.

ثالثاً: في الحالات الاستثنائية، وعند تكليف أي عنصر بمهام أمنية توجب ارتداء اللباس المدني أو إرسال اللحية، وجوب تنظيم طلبات تراخيص من قبل الرؤساء المباشرين تتضمن الأسباب الموجبة بكل ترخيص تُوجّه الى هذه المديرية العامة للحصول على تراخيص اللباس المدني، وإلى هذه المديرية العامة – شعبة الخدمة والمعلومات للحصول على ترخيص إرسال شعر الذقن وفقًا للأوامر الصادرة سابقًا بهذا الخصوص.

رابعاً: التعميم على جميع العاملين في هذه المديرية العامة بأنّ أي مخالفة لمضمون هذا الأمر سيعرّض مرتكبي هذه المخالفات ورؤساءهم المباشرين للتدابير المسلكية المشددة.

خامساً: يعمل بهذا التدبير عتباراً من تاريخ 19 آذار 2025 وحتى إشعار آخر”.

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