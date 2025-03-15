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رسالة من القاضية غادة عون الى الرئيسين عون وسلام

15
MARCH
2025
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وجّهت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون نداء الى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام على حسابها على منصة اكس قالت فيه: "انا لا اشك في نياتكما الصادقة في ارساء عدالة حقة تبدأ اولا من تشكيلات مدروسة مبنية على ماضي كل قاض وادائه وكفاءته.

المراكز التي تعتبر مفاتيح في العدلية اي مركز مدعي عام التمييز ومركز رئيس مجلس القضاء كانت في المرحلة الأخيرة السابقة وللاسف مدعاة اقله لطرح تساؤلات كبيرة حول صحة اداء من تولاها.

يكفي ان ينخرط حضرة مدعي عام التمييز انخراطا تاما مع رئيس الوزراء السابق فينفّذ توجيهاته في اصدار تعاميم ضد المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان ولاي هدف؟ فقط لوقف سير العدالة ووقف التحقيق في ملفات خطيرة وهامة معززة بادلة جدية هدفها فضح اركان المنظومة. هل يمكن أن يفكر اي مسؤول في المرحلة الراهنة في تكرار هذه التجربة؟.

وهل من شأن ذلك ان يؤسس لقضاء حر مستقل يؤمن عدالة حقة للناس المنتهكة حقوقها، وهل استفاقة مدعي عام التمييز في قضية المرفأ تلغي ما كان قد قام به من اعمال لوقف هذا التحقيق على ايام عهد الرئيس ميقاتي.

هكذا بشخطة قلم نلغي تاريخ هذا الانسان ونعيد تعيينه. اما في عهد الرئيس عبود، فحدث ولا حرج عن شلل العدلية لسنين طوال.

هكذا بكل بساطة نمحو الماضي والمخالفات وسؤ الأداء ونعيد نفس الأشخاص. تمني من القلب ان لا يقع المسؤولون في هذا الفخ الذي سينتج مزيدا من الاحباط والفشل لدى الشعب اللبناني المهدورة حقوقه".

 

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