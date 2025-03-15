قاصر غادرت منزل ذويها ولم تعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة: ملاك مروان قطيش (مواليد العام 2012، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة المريجة- حي الجامعة– شارع مدرسة النهضة، الساعة 7.00 من صباح تاريخ 14-3-2025، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 320248 – 03 للإدلاء بما لديهم من معلومات".