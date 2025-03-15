اقتراح بإلغاء المساعدات الأميركية تدريجيًا إلى لبنان...؟!

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كشفت رسالة بريد إلكتروني، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن مسؤولاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المشرف على تفكيك وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية، اقترح إلغاء المساعدات تدريجيًا إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية كبيرة، وإلى أقلية الروهينجا، الذين يعدون أكبر عدد من عديمي الجنسية في العالم.

وكانت الرسالة قد أرسلها بيتر ماروكو، القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في 16 شباط. وتوفر الرسالة بعض الرؤى حول الحملة التي تقودها إدارة ترامب لتقليص أو إنهاء برامج المساعدات التي تعتبرها غير مفيدة للمصالح الأميركية.

وفي الرسالة، بدا أن ماروكو يقترح أن يحصل كل من لبنان والروهينجا على "نوع من التقدير أو حسن النية" تجاه الولايات المتحدة، قائلًا أن "الولايات المتحدة يجب أن تحصل على نوع من الامتنان من السكان المستفيدين، تجاه الشعب الأميركي".