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قبل نحو نصف ساعة من تفجيرات الـ "بيجر" في لبنان.. هذا ما جرى في البنتاغون!

15
MARCH
2025
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كشف دانيال (دان) شابيرو، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سابقًا، عن معلومات مثيرة حول تفجير أجهزة النداء الآلي الـ"بيجر" في لبنان، يوم 17 أيلول 2024.

وبحسب ما نشرت الجزيرة ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد أبلغ وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن من نظيره الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بوجود "عملية خاصة وشيكة" في لبنان، دون الكشف عن تفاصيلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالانت تعمّد إبقاء أوستن في دائرة الغموض للحفاظ على سرية العملية، قبل أن ترد تقارير بعد نحو نصف ساعة عن وقوع انفجارات غامضة في لبنان.

وقال شابيرو: "لم نحصل على تفسير واضح حول سبب اختيار إسرائيل لهذا التوقيت تحديدًا لاستخدام هذه الوسيلة". وأضاف أن الأميركيين أدركوا أن إسرائيل كانت قلقة من انكشاف قضية الـ"بيجر"، ما دفعها إلى تنفيذ العملية قبل فوات الأوان.

ووصف شابيرو العملية بأنها "مفاجئة ومبتكرة وغير عادية"، مشيدًا بالدقة والسرية في تنفيذها، مؤكدًا أن كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية أبدوا إعجابهم بها.

 

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