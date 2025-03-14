نقيب المحامين في طرابلس اتصل بالعماد هيكل واللوائين عبد الله وشقير مهنئاً: لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية

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أجرى نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، إتصالاً هاتفياً بكلٍّ من قائد الجيش العماد رودلف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مهنئًا على تعيينهم في هذا المنصب الرفيع، ومشيداً بالدور الوطني الهام الذي تضطلع به مؤسسات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام في حماية الوطن والمواطن وأهميتها في إرساء وتعزيز دولة القانون.

وأكد النقيب "أهمية عمل المؤسسات الأمنية في تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، ودورها المحوري في مكافحة الجريمة، حفظ النظام العام، وحماية حقوق الإنسان"، معرباً عن ثقته بـ "قدرة مؤسسات الدولة تحت القيادات الجديدة على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية وتطبيق القوانين ضمن معايير واحدة وشفافة"، داعياً إلى مزيد من التعاون بين النقابة والجهاز الأمني "لما فيه خير الوطن ومصلحة العدالة".