تيار ١٤ آذار: خيار، وقرار واستمرار - سمير مسره

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تعالوا ايها اللبنانيون إلى مساحة حرية ١٤ أذار الأصيلة...تعالوا إلى تيار لا تغريه التبعية ولا ينصاع إلى الاوامر الخارجية حتى لو كلفه هذا الخيار حملات الانتقام والشتائم والكيدية...

التيار اليوم في المعارضة وقد أعلن انه سيعمل من خلالها بمنطق الايجابية. فيصفق عندما تنجز حكومة الاقصاء، حكومة شراكة الأصدقاء الاعداء، المشاريع المخطط لها كونها الآن هي المسؤولة عنها؛ ويحاسب أعضاءها عندما يفشلون...

هذه طريقة.عمل التيار وهذه هي أخلاقه، وعلى اللبنانيين ان يكتشفوا الفرق الشاسع بين من اختار وقرر واستمر بتقافة ١٤ آذار، وبين من نسيها، ورماها، ولم يكترث اليوم لها...

تيار ١٤ آذار: خيار، وقرار، واستمرار...