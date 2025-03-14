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درويش: المال المخصص للحزب لا يزال يصل إلى لبنان

14
MARCH
2025
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كشفت الاعلامية صفاء درويش أن المال المخصص لحزب الله لا يزال يصل إلى لبنان، وأنّ ايقافه هو أمر غير واقعي، فيما ما يتم منعه اليوم هو المال المخصص لاعادة الاعمار، حيث يستهدف بهدا الاجراء كل اللبنانيين وتحديدًا أبناء الطائفة الشيعية.


كلام درويش جاء في مقابلة مع الاعلامية هلا حداد عبر اثير راديو ڤان اعتبرت درويش أن الأجواء تشير بوضوح أن لبنان متجه نحو محاولة فرض تطبيع ما مع العدو، معتبرةً أن هذا الأمر يقودنا بوضوح نحو حرب ومواجهة.


وعن الانتخابات رأت درويش أن تيار المستقبل قد يتجه بمشاركته إلى تغيير خارطة المجلس النيابي، مؤكدةً أن هنام وجهة نظر تقول أن خسارة الثنائي لأحد المقاعد الشيعية لا يؤثّر ولا يغيّر في التوازنات شيئًا، وتحديدًا في موضوع انتخاب رئيس للمجلس النيابي.

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