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‏النائب السابق أمل أبو زيد في مقابلة عبر OTV: لبنان أمام تحديات كبرى والحلول تتطلب توافقاً وطنياً وإقليمياً

14
MARCH
2025
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أطلّ النائب السابق د. أمل أبو زيد في مقابلة عبر شاشة الـ OTV مع الإعلامية نانسي صعب، حيث تناول آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية. وشدد أبو زيد على أهمية ذكرى 14 آذار كرمز لانتفاضة الحق والكرامة والاستقلال، مؤكداً أن التيار الوطني الحرّ يحتفل بها تكريساً لمسار وطني طويل ومستمر.

وتطرق إلى ضرورة خلق مناخ سياسي سليم يتيح النقاش الجدي مع حزب الله حول ملف السلاح، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب قد ينعكس إيجاباً على لبنان. كما لفت إلى المخاوف الغربية من امتلاك إيران لسلاح نووي، في وقتٍ تمتلك فيه إسرائيل هذه القدرة منذ زمن بعيد.

أما في ما يخص ملف التطبيع، فأكد أبو زيد أن أي حديث في هذا السياق يجب أن يكون ضمن توافق عربي جامع، استناداً إلى مبادرة بيروت للسلام. كما شدد على أهمية الاعتراف بالقرار الأممي حول قيام الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحلم الفلسطيني في العودة إلى كامل الأراضي الفلسطينية يصطدم بواقع سياسي معقد.

وفي الشأن السوري، أعرب أبو زيد عن قلقه من التطورات الأمنية التي تنذر بموجة نزوح جديدة إلى لبنان، مؤكداً على ضرورة حماية الحدود اللبنانية والتنبّه من أي تهديدات أمنية داخلية. كما شدد على ضرورة ضبط الحدود من الجانبين اللبناني والسوري لمنع أي تجاوزات أو إشكالات أمنية.

وختم أبو زيد حديثه بالإشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، معتبراً أن الحلول تحتاج إلى تفاهمات محلية وإقليمية، خصوصاً في ظل الفجوة الكبيرة بين الأقوال والأفعال في السياسة الإقليمية والدولية.

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