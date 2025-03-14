توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتمكين النساء بين جمعية “سطوح بيروت”، “Les Toits de Beyrouth” و “Maisons des Femmes Restart”

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[فرنسا] – [12-03-2025] –

في خطوة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال دعم وتمكين الأمّ والمرأة، جمعت السفارة اللبنانية في فرنسا بين أرجائها الاغتراب اللبناني بالإضافة إلى سفراء عرب وأجانب بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم، إضافةً إلى عدد من الشخصيات الداعمة، الجهات المانحة، وممثلين عن المجتمع المدني.

تم في خلالها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين جمعية سطوح بيروت في لبنان، Les Toits de Beyrouth في فرنسا، و Maisons des Femmes Restart، وذلك في إطار مشروع “Femmes du Soleil” الذي تطلقه “سطوح بيروت” في منطقة ضهور الشوير، والهادف إلى تمكين النساء، خصوصًا السيدات والأمهات اللواتي لا معيل لهن وبحاجة إلى تأمين استقلالية اقتصادية ودعم نفسي ومعنوي بمختلف الأصعدة.

افتتح القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا، زياد طعّان الحفل ورحّب بالمشروع وبمبادرات “سطوح بيروت” و “Les Toits de Beyrouth” السنوية لمناسبة عيد المرأة منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، مبدياً الدعم الكامل لهذا المشروع وحيّا المرأة في كلّ المواقع من الأمّ إلى المرأة العاملة.

من جهتها، أكدت الإعلامية داليا داغر أهمية الدور الذي سيلعبه هذا المركز الريادي بقسميه: القسم الذي سيستقبل السيدات والفتيات من أجل دورات سنوّية واللواتي يستطعن الإقامة فيه والخضوع للدورات، والذي سيخرّج منهن سنوياً ٣٠ سيدة، واللواتي سيستفدن حسب قدراتهن من خدمات مركز التنمية، اضافة الى ما بين ١٢٠ و١٥٠ شخصًا من الأكثر حاجة، يخضعون جميعًا الى دورات يقدّمها المركز حسب احتياجاتهم. كما أكدت داغر على أهمية التعاون مع الاغتراب اللبناني في كلّ الأزمات.

الدكتورة غادة حاتم-غانتزر، مؤسسة أكثر من ثلاثين مركز Maisons des Femmes Restart في فرنسا وخارجها، اعتبرت أن هذه المبادرة، كتعاون مع لبنان بلدها الأم، كانت حلمًا لها منذ بدأت في تأسيس مشروعها الذي يؤمّن للفتيات الأمان والعلم والدعم النفسي والاقتصادي.

ودعت إلى دعم مشروع Femmes du Soleil، ورحّبت بالتعاون والتبادل مع جمعية سطوح بيروت، متمنيةً أن يكون هناك أكثر من مركز على الأراضي اللبنانية.

وقدّمت السيدة كلودين حداد غونتيه، أمينة سرّ جمعية “Les Toits de Beyrouth”، شرحًا تفصيليًا عن المشروع.

كما ألقى نائب رئيس جمعية “Les Toits de Beyrouth” الأب زياد حداد كلمة وجدانية تطرّق فيها إلى المرأة وعيد البشارة، مشيرًا إلى سورة آل عمران وصورة البشارة المتواجدتين في مركز جمعية “سطوح بيروت”، واللّتين تدلّان على عمل الجمعية اللّاسياسي واللّاديني، داعيًا كلّ شخص إلى التبرّع ودعم الجمعية.

ثم ألقت الإعلامية لين طحيني كلمة باسم الجالية اللبنانية في فرنسا، شدّدت فيها على أهمية دور الاغتراب اللبناني في دعم هذا المشروع، داعية الجميع إلى التبرّع لإنجاحه.

ويُذكر أن هذا المشروع هو مشروع مستدام لمدة ١٤ عامًا.

وقد وقّعت الاتفاقية كلٌّ من:

• السيدة داليا داغر، رئيسة ومؤسسة جمعية “سطوح بيروت”

• الأب زياد حداد، نائب رئيس “Les Toits de Beyrouth”

• الدكتورة غادة حاتم-غانتزر، مؤسسة “Maisons des Femmes Restart”

في الختام، ألقى الدكتور أنطوان شديد، أمين صندوق الجمعية، كلمة أشاد فيها بعمل القائم بالأعمال اللبناني في فرنسا زياد طعّان وزوجته السيدة ندى واحتضانهما لهذا المشروع، وقدم له مع أعضاء الجمعية شجرة الحياة، التي هي شعار الجمعية، مرسومة على الخارطة اللبنانية، كما هي متواجدة في مكاتب الجمعية، مفسرًا أهميتها، ومنوّهًا بكلّ إنسان يدعم الأعمال الإنسانية التي قدّمتها الجمعية منذ ١٢ عامًا ولغاية هذا اليوم.

إشارة إلى أنه ترتكز هذه المذكرة على مبدأ التكامل بين الأطراف الثلاثة، حيث ستعمل “سطوح بيروت” على تنفيذ المشروع في لبنان عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي والتدريب المهني للمستفيدات، في حين ستتولى “Les Toits de Beyrouth” دور الحشد والتوعية في فرنسا، من خلال تعبئة دعم الجالية اللبنانية والأصدقاء الدوليين وتوفير التمويل اللازم. من جهتها، ستقدّم “Maisons des Femmes Restart” خبرتها المتخصصة في مساعدة النساء والفتيات اللّواتي هنّ في أوضاع هشّة، من خلال تبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الطرفين اللبناني والفرنسي والعمل على دعم تنظيم فعاليات توعوية وحملات جمع تبرعات لدعم استدامة المشروع.