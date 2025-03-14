تعليماتٌ للجيش الإسرائيلي بتحصين مواقعه عند الحدود مع لبنان؟!

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صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، بغض النظر عن المفاوضات حول 13 نقطة حدودية المتنازع عليها".



وخلال تقييم أجراه أمس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولين عسكريين كبار آخرين، أوضح كاتس أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي تُسيطر على المنطقة العازلة في لبنان، إلى أجل غير مسمى، من أجل حماية سكان الشمال، وهذا لا علاقة له بالمفاوضات المستقبلية حول نقاط الخلاف على الحدود"، وفقًا لمكتبه.



وأضاف مكتبه أن "كاتس أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقى في 5 "نقاط إستراتيجية" في جنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه، رغم محاولات لبنان الحثيثة للضغط من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.