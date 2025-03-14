غسان الخوري: ‏"كتار انتحلوا صفة وكتار انتظموا ضدنا ليشوهولنا إرثنا.. و17 تشرين بعدو بالذاكرة"!

A + A -

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس وقال: "٣٦ سنة على ١٤ آذار ١٩٨٩، ومن يوم يومها التيار ما تعب دفاعاً عن لبنان السيادة والحرية والاستقلال، لبنان الدولة والشراكة والكرامة، لبنان القرار الوطني الحر."

وأضاف: "‏كتار انتحلوا صفة، وكتار جرّبوا يسرقوا تعبنا، وكتار انتظموا ضدنا ليشوهولنا إرثنا ومسارنا، و١٧ تشرين بعدو بالذاكرة."

وأكمل: "‏لكن نحنا على ثقة إنو كل هـ الكتار رح ينتهيوا مطرح ما كتار متلن انتهوا، بأسفل الذاكرة والتاريخ، لأنو الحقيقة الثابتة متل نضالنا، لا تتغيّر ولا تتحوَّر!"