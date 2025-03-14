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إلى متى ستستمرّ الكتل الحارّة؟

14
MARCH
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ودون تعديل على الجبال ، ورياح ناشطة احيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر تحت تأثير كتل هوائية دافئة مصدرها شمال أفريقيا تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ويستمر تأثير ها حتى مساء الثلاثاء حيث يتحول تدريجيا إلى متقلب مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار : بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى طقس صاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

السبت:  

صاف إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ودون تعديل على الجبال ، ورياح ناشطة احيانا.

الأحد:  

قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الإثنين:  

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و رياح ناشطة احيانا بخاصة في المناطق الشمالية.


-الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 26 درجة ، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 25 و 50 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,49

-ساعة غروب الشمس: 17,45

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