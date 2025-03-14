عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 آذار 2025

الأخبار: شهادات العائدين من الأسر
سوريا: الشرع حاكمًا مطلقًا جديدًا
الديار: مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية
اجماع على رفض التطبيع... ونتانياهو: لن ننسحب من لبنان
«القوات» تستعجل طرح ملف السلاح... والرئيس مع التريث!
الجمهورية: الحكومة تقر التعيينات وتحاكي السلاح
إكتمل العقد الأمني- العسكري
اللواء: تعيينات الأجهزة العسكرية والأمنية أول غيث التغيير
سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم.. ولبنان يطوي صفحة «هذيان التطبيع»
البناء: بوتين يعلن استثناء كورسك من أي إعلان لوقف النار في أوكرانيا… ويأمر بالحسم / اعتراف أميركي بتقنيات يمنية يصعب صدّها وفي الدوحة مفاوضات غزة حرجة / هيكل قائداً للجيش وشقير وعبدالله ولوندوس للأجهزة الأمنية… ومرقص: لا للتطبيع
النهار: آلية لتسريع التعيينات الإدارية بعد العسكرية... إسرائيل تتراجع عن كلام التطبيع بعد نفي لبنان
l'orient le jour: Pourquoi tous les Libanais sont du 8 ou du 14 Mars
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
الأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: اتفاق الهدنة سقف للتفاوض مع إسرائيل.. وترجيح انتقال رئيس «المعلومات» إلى السلك الديبلوماسي
بعد التعيينات الأمنية.. العين على مديرية المخابرات في الجيش