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عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 آذار 2025

14
MARCH
2025
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الأخبار: شهادات العائدين من الأسر
سوريا: الشرع حاكمًا مطلقًا جديدًا

 

 

 


الديار: مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية
اجماع على رفض التطبيع... ونتانياهو: لن ننسحب من لبنان
«القوات» تستعجل طرح ملف السلاح... والرئيس مع التريث!

 

 

 

 

الجمهورية: الحكومة تقر التعيينات وتحاكي السلاح
إكتمل العقد الأمني- العسكري

 

 

 


اللواء: تعيينات الأجهزة العسكرية والأمنية أول غيث التغيير
سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم.. ولبنان يطوي صفحة «هذيان التطبيع»

 

 

 

 

البناء: بوتين يعلن استثناء كورسك من أي إعلان لوقف النار في أوكرانيا… ويأمر بالحسم / اعتراف أميركي بتقنيات يمنية يصعب صدّها وفي الدوحة مفاوضات غزة حرجة / هيكل قائداً للجيش وشقير وعبدالله ولوندوس للأجهزة الأمنية… ومرقص: لا للتطبيع

 

 

 


النهار: آلية لتسريع التعيينات الإدارية بعد العسكرية... إسرائيل تتراجع عن كلام التطبيع بعد نفي لبنان

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi tous les Libanais sont du 8 ou du 14 Mars

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات

 

 


الأنباء الكويتية: مرجع سياسي لـ «الأنباء»: اتفاق الهدنة سقف للتفاوض مع إسرائيل.. وترجيح انتقال رئيس «المعلومات» إلى السلك الديبلوماسي
بعد التعيينات الأمنية.. العين على مديرية المخابرات في الجيش

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