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العين على مديرية المخابرات... وترجيح انتقال رئيس «المعلومات» إلى السلك الديبلوماسي

14
MARCH
2025
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الأنباء الكويتية: في الشق الحكومي، تم إنجاز التعيينات الأمنية، وأبرزها تعيين العميد رودولف هيكل (مواليد 1969) قائدا جديدا للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. وسبق للقائد الجديد الخدمة في جميع وحدات الجيش، وآخرها قيادة قطاع جنوب الليطاني، ثم مديرية العمليات. ويتيح عمر القائد الجديد مواكبة العهد الحالي للرئيس جوزف عون كاملا، قبل بلوغه سن التقاعد القانونية الخاصة برتبة عماد.

 

وتتجه الأنظار إلى القائد الجديد لجهة إحداث تبديل في مديرية المخابرات، بالاقتراح على وزير الدفاع اللواء ميشال منسي اسما جديدا بديلا للعميد الركن طوني قهوجي من عدمه. ويقينا، يشكل بقاء قهوجي في منصبه الحدث الثاني والأبرز بعد إنجاز التعيينات الأمنية في جلسة الخميس، لجهة ما تردد عن رغبة أميركية ببقاء مدير المخابرات في منصبه، تقابلها رغبة محلية بتعيين العميد حسان أبو ناصر مديرا جديدا للمخابرات.

 

وفي شق متصل بالقطع الأمنية، تردد ان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود قد ينقل إلى السلك الديبلوماسي ويعين سفيرا للبنان لدى المملكة العربية السعودية.

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