صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

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صدرت اليوم سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وفي ما يلي ارقام المراسيم الصادرة وما تضمنته:

- المرسوم الرقم 58 القاضي بتعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد اعتباراً من 13/3/2025.

- المرسوم الرقم 59 القاضي باعفاء اللواء المتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لامن الدولة ووضعه تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء.

- المرسوم الرقم 60 القاضي بنقل العميد الركن ادكار لاوندس من ملاك الجيش اللبناني الى المديرية العامة لامن الدولة وتعيينه مديراً عاماً لامن الدولة.

- المرسوم الرقم 61 القاضي باعفاء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات.

- المرسوم الرقم 62 القاضي بتعيين العميد في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رائد احمد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.

- المرسوم الرقم 63 القاضي بنقل العميد في ملاك المديرية العامة لامن الدولة حسن شقير الى ملاك المديرية العامة للامن العام وتعيينه مديراً عاماً للامن العام.

- المرسوم الرقم 64 القاضي بتعيين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للامن العام بالوكالة لمدة سنة واحدة، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.

- المرسوم الرقم 65 القاضي بنقل العميد في ملاك المديرية العامة للامن العام مرشد الحاج سليمان الى ملاك المديرية العامة لامن الدولة وتعيينه نائباً لمدير عام امن الدولة.

- المرسوم الرقم 66 القاضي بادراج اسم العميد في قوى الامن الداخلي رائد عبد الله وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025.

- المرسوم الرقم 67 القاضي بترقية العميد في قوى الامن الداخلي رائد عبد الله وبصورة استثنائية، المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المادة الأولى من المرسوم الرقم 66 تاريخ 13/3/2025، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

- المرسوم الرقم 68 القاضي بادراج اسم العميد ادكار لاوندس وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء.

- المرسوم الرقم 69 القاضي بترقية العميد ادكار لاوندس في المديرية العامة لامن الدولة لرتبة لواء .

- المرسوم الرقم 70 القاضي بوضع اسم العميد الإداري حسن شقير وبصورة استثنائية، على جدول الترقية لرتبة لواء لعام 2025 اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

- المرسوم الرقم 71 القاضي بترقية العميد في ملاك المديرية العامة للامن العام حسن شقير المدرج اسمه على جدول الترقية بموجب المرسوم الرقم 70 تاريخ 13/3/2025، الى رتبة لواء اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وقد حملت المراسيم تواقيع كل من: رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية احمد الحجار.