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بعد تعيين العميد سليمان نائبًا لمدير عام أمن الدولة... لمحة عن مسيرته الأمنية

13
MARCH
2025
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عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 آذار 2025، حيث تم تعيين مرشد سليمان نائبًا لمدير عام أمن الدولة، ليواصل دوره في تعزيز التنسيق الأمني ضمن هذه المؤسسة.

العميد مرشد سليمان، مواليد بلدة بدنايل البقاعية في العام 1971، هو أحد أبرز الشخصيات الأمنية في لبنان. بدأ مسيرته العسكرية بتطوّعه في الجيش اللبناني حيث التحق بالكلية الحربية كـ تلميذ ضابط وتخرج منها في عام 1996 برتبة ملازم. ومنذ ذلك الحين، تدرّج في الرتب العسكرية ليصل إلى رتبة عميد في 1 كانون الثاني 2021.

خلال خدمته الطويلة، تنقل العميد سليمان بين عدة وحدات عسكرية هامة في الجيش اللبناني، وكان أبرزها مديرية المخابرات والكلية الحربية، حيث اكتسب خبرات كبيرة في المجال الأمني والاستخباراتي.

في 3 آب 2014، انتقل إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث تولى منصب أمين سر المدير العام، ليواصل مسيرته في العمل الأمني العالي المستوى. كما خضع العميد سليمان لعدة دورات تدريبية في مجالات الأمن والمخابرات في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، مما عزز من مهاراته وخبراته في هذه المجالات.

يُذكر أن العميد مرشد سليمان متأهل وله خمسة أولاد.

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