تطويع 4500 جندي في الجيش.. إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!

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عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا.



وأعلن وزير الاعلام بول مرقص في خلال تلاوته مقررات الجلسة، عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين لدرس آلية التعيينات الإدارية.



ولفت مرقص الى أن المجلس عين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.

وأشار الى أن المجلس أقرّ البند المتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على 3 دفعات.



وأكد أن "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات".



وقال: "الرئيس عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف".

وكشف رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال مستهلّ جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أنّه "تمّ الإفراج عن 4 أسرى لبنانيين كانت "إسرائيل" قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة واليوم أُطلق سراح الأسير الخامس وذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة."