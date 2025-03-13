من هو العميد حسن شقير مدير عام الامن العام؟

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العميد حسن عزة شقير هو ضابط لبناني رفيع المستوى، يشغل حاليًا منصب نائب مدير عام جهاز أمن الدولة اللبناني.

فيما يلي ملخص لأبرز محطات سيرته الذاتية:

* المسيرة العسكرية:

* بدأ مسيرته العسكرية عام 1992 عندما تطوع في الكلية الحربية اللبنانية.

* بعد تخرجه، انضم إلى فوج المدفعية حيث خدم لمدة خمس سنوات.

* في مارس 2022، عُين نائبًا للمدير العام لجهاز أمن الدولة اللبناني.

* من المتوقع ان يتولى منصب مدير عام الأمن العام في 13 مارس 2025.

* التعليم:

* تابع تحصيله الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، وحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

* المهام:

* تولى مسؤولية ملفات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والتجسس.

* ساهم في تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان.

يُعرف العميد شقير بكفاءته العالية وإنجازاته في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والتجسس.