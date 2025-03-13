من هو العميد الركن رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني؟

العميد الركن رودولف هيكل هو ضابط رفيع في الجيش اللبناني، يُعتبر أحد أبرز القيادات العسكرية في لبنان. يتولى حاليًا منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني.
مسيرته المهنية:
* تدرج في مناصب عدة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تولى مسؤوليات مختلفة أكسبته خبرة واسعة في الشؤون العسكرية والأمنية.
* قاد اللواء الأول في الجيش اللبناني.
* بعد النجاح الكبير الذي حققه في قيادة قطاع جنوب الليطاني، عُين في منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني.
* أصبح مسؤولًا عن تخطيط وتنظيم العمليات العسكرية في مختلف أنحاء لبنان، بالإضافة إلى الإشراف على التنسيق بين الوحدات المختلفة كجزء من منصبه.
معلومات إضافية:
* ينحدر العميد هيكل من قرية عقتنيت في قضاء صيدا جنوب لبنان.
* برز اسمه كأحد أبرز المرشحين لتولي قيادة الجيش اللبناني بعد ترقية القائد السابق، العماد جوزاف عون، إلى منصب رئيس الجمهورية في 9 يناير 2025.