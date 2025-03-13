من هو العميد الركن رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني؟

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العميد الركن رودولف هيكل هو ضابط رفيع في الجيش اللبناني، يُعتبر أحد أبرز القيادات العسكرية في لبنان. يتولى حاليًا منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني.

مسيرته المهنية:

* تدرج في مناصب عدة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تولى مسؤوليات مختلفة أكسبته خبرة واسعة في الشؤون العسكرية والأمنية.

* قاد اللواء الأول في الجيش اللبناني.

* بعد النجاح الكبير الذي حققه في قيادة قطاع جنوب الليطاني، عُين في منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني.

* أصبح مسؤولًا عن تخطيط وتنظيم العمليات العسكرية في مختلف أنحاء لبنان، بالإضافة إلى الإشراف على التنسيق بين الوحدات المختلفة كجزء من منصبه.

معلومات إضافية:

* ينحدر العميد هيكل من قرية عقتنيت في قضاء صيدا جنوب لبنان.

* برز اسمه كأحد أبرز المرشحين لتولي قيادة الجيش اللبناني بعد ترقية القائد السابق، العماد جوزاف عون، إلى منصب رئيس الجمهورية في 9 يناير 2025.