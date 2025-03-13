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من هو العميد إدغار لاوندوس المدير العام لامن الدولة؟

13
MARCH
2025
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العميد إدغار لاوندوس، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، شخصية عسكرية بارزة في لبنان، وقد تم اختياره لتمثيل لبنان في اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، والتي تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة.

فيما يلي بعض المعلومات عن العميد لاوندوس:
* المنصب الحالي: قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني.
* المهام: تمثيل لبنان في اللجنة المشتركة لمراقبة اتفاق وقف النار مع إسرائيل.
* الأهمية: يعتبر اختياره لهذا المنصب دليلاً على الثقة التي يحظى بها في المؤسسة العسكرية اللبنانية، ودوره حيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تم تداول اسمه كأحد المرشحين المحتملين لمناصب أمنية وعسكرية رفيعة في لبنان.

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