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التعيينات حُسمت.. ماذا عن حاكم مصرف لبنان؟

13
MARCH
2025
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عكس اتفاق الرؤساء الثلاثة بشأن التعيينات العسكرية ارتياحاً أيضاً بأن الدولة بدأت تستعيد هيبتها وأن الأمور آخذة في التحسن يوماً بعد يوم.

وتتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة الوزارية المرتقبة، حيث أشارت مصادر وزارية لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن الاتفاق على تعيين قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية أصبح شبه محسوم، بعد الاتفاق على الأسماء بين الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام. وهم: العميد الركن رودلف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً للأمن العام، العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

أما في موضوع حاكم مصرف لبنان، فقد أشارت المصادر إلى أن اتفاقاً بات شبه محسوم على الإسم، لكن تعيينه لن يكون في جلسة اليوم.

 

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