انفجار هزّ جامعة تكساس الأميركية!

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وقع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأميركية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت شرطة الجامعة عن حال طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر على مواقع عدة داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها. وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز.

وأرسلت الجامعة تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة.

وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة "إكس" حال في الذعر في المكان بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفجار.