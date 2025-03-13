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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 آذار 2025

13
MARCH
2025
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الأخبار: إسرائيل تشرح مهمة مجموعات العمل الدبلوماسي
الهدف هو التطبيع مع لبنان
جنوب سوريا: إسرائيل تواصل إحتلالها

 

 

 


الديار: لبنان تحت المجهر الدولي... قرارات حاسمة في الأفق
حرب الساحل السوري تنعكس توترا في طرابلس ــ عكار ــ الهرمل ــ القصير

 

 

 


النهار: رصد الدفعة الأولى من التعيينات بمعيار "الإصلاح" لبنان لم يتبلّغ أي طلب أميركي لمفاوضات مباشرة

 

 

 

 

البناء: بوتين أمر بحسم السيطرة على كورسك قبل الجواب على دعوة ترامب لوقف النار / تقارير إسرائيلية عن تقدم مفاوضات الدوحة… بعد عودة الحصار البحري اليمني / لبنان يواجه ضغوطاً أميركيّة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار الى التفاوض السياسيّ

 

 

 


الجمهورية: المؤسسات المالية تستعجل الإصلاحات
عون لصندوق النقد: ملتزمون ملتزمون وعودنا

 

 

 

 اللواء: ملء الشواغر الأمنية اليوم.. والمفاوضات مع الاحتلال تقنية عسكرية

إطلاق مفاوضات عملية للإصلاح المالي مع صندوق النقد.. ومليار دولار قرض من البنك الدولي للإعمار

 

 

?l'orient le jour: Israël fait « un geste » envers le nouveau Liban... ou lui tend un piège 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: مساعٍ إلى «إطار انتقالي» يدفع نحو اتفاق أوسع
ويتكوف ينضم للمحادثات... و«حماس» تتمسك بالذهاب للمرحلة الثانية

 

 

 

الأنباء الكويتية: الانفراج الحدودي لم يحجب الخروقات الإسرائيلية عن بيروت
جهود لبنانية أثمرت إيجابيات بعد تحرك أميركي وفرنسي

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