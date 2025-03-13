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"التعيينات" لم تكن لتتم إلا بالتوافق

13
MARCH
2025
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الأنباء الكويتية: في موضوع التعيينات، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، إنها «لم تكن لتتم إلا بالتوافق، رغم الجدل الذي أثير حولها»، وتناولت «الدور الكبير والمهام المنتظرة ان تقوم بها في المرحلة المقبلة، ما يفرض ان يكون هناك قبول من الجميع لتشكيلها»، وقالت: «لن يكون من المفيد اذا شكلت تحديا لأي فريق».

 

وتبقى مسألة التعيينات الديبلوماسية، وخصوصا تلك التي تتضمن تسمية سفراء من خارج الملاك عددهم ستة. والأنظار إلى احتمال إدراج اسم مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي فيها، من دون إسقاط احتمال استمراره في مهامه بناء لطلب أميركي.

 

وأضافت المصادر: «فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية، يجب أن تتبع فيها آلية موحدة تراعى فيها الكفاءة والنزاهة، من دون الوقوف على رأي أي من الأطراف، تفاديا لإفراغ عملية الإصلاح من مضمونه».

 

وتحدثت المصادر لـ «الأنباء» عن استبعاد اسم الوزير السابق جهاد أزعور من لائحة المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان، لأسباب لم تشأ التطرق إليها.

 

واكتفت بالقول: «أزعور كفء وصاحب سجل ناصع، الا انه ووجه بـ «فيتو» من إحدى المرجعيات الرسمية..».

 

وألمحت إلى ارتفاع أسهم كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد، من دون ان تحسم الأمر.

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