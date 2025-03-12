وزير الاتصالات عرض مع ناقلي خدمات الداتا سبل تنظيم القطاع: لالتزام الموزعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي

A + A -

عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا مع ناقلي خدمات الداتا DSP الإنترنت في لبنان، بحضور المديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي وعرض معهم المشاكل التي يعانيها القطاع وأسس العلاقة بين الوزارة وهذه الشركات، إضافة إلى سبل تنظيم القطاع وضبط حسن سير العمل.

وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء أنّ" تطبيق القانون ٤٣١ عبر إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات واستكمال بناء شركة "ليبان تيليكوم" يشكّل المدخل الأساسي لتنظيم القطاع"، مشدّدًا على" ضرورة التزام جميع الأفرقاء بأحكامه".

وأوضح أن" الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي عازمة على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القطاع وضمان التزام جميع الموزّعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي، التي تتنافى مع انتظام العمل العام، وتحرم المواطن من الخدمة الفعّالة من جهة، والدولة من إيرادات مهمّة من جهة أخرى".

من جانبهم، عرض ناقلو خدمات الداتا المشاكل التي تواجههم، مبدين ارتياحهم للمقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة.