ينتحلان صفة أمنية أو حزبية... هل من وقع ضحية أعمالهما الإحتيالية؟

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في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين يستقلان سيارة على الأوتوستراد بين مدينتي صيدا وصور، بعمليات سرقة بأسلوب احتيالي، حيث ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويستوليان على محافظ الضحايا اليدوية بما تحتويه من أوراق ثبوتية ومبالغ مالية.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها عناصر الفصيلة، تم تحديد هوية المشتبه بهما، وهما: ح. ع. (مواليد عام 1981، لبناني) وم. ا. (مواليد عام 1987، لبناني).



وبتاريخ 11 آذار 2025، تمكنت دورية من الفصيلة، بالتنسيق مع دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف (ح. ع.) تحت جسر الزهراني أثناء وجوده على متن سيارة من نوع "بي أم" لون فضي، حيث تم حجز المركبة.

وخلال التحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليات السرقة المنسوبة إليه في مناطق النبطية، الزهراني، صيدا وصور، وذلك بالتعاون مع (م. ا.) الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، فيما يستمر العمل لتوقيف المتورط الثاني.



لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:



صورة الموقوف (ح. ع.)، وتدعو من وقع ضحية أعماله وتعرف إليه إلى الاتصال بفصيلة عدلون على الرقم 441064-07 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صورة المطلوب (م. ا.)، وتطلب من أي شخص لديه معلومات عنه أو عن مكان تواجده الاتصال بالفصيلة ذاتها للإدلاء بالمعلومات المتوفرة، علماً بأن هوية أي مواطن يقدم معلومات ستبقى طي الكتمان وفقاً للقانون.