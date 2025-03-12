تصعيد إسرائيلي اليوم!

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أطلقت القوات الاسرائيلية اليوم الاربعاء، النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا جنوبا. وتقدمت دبابتا ميركافا بعد الظهر، باتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة راميا في قضاء بنت جبيل.

وحلقت “درون” إسرائيلية في أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وبث عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرض على حزب الله.

وقامت جرافات الجيش الاسرائيلي بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة الجدار في اطراف بلدة رميش بحماية دبابات ميركافا”.

كما قامت قوات إسرائيلية بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في تلة حمامص، في قضاء مرجعيون كما حلّق الطيران المُسيَّر فوق جبل لبنان وبيروت، والضاحية، والجنوب

وحلّق طيران حربي إسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل.