إسرائيل: نسعى إلى تطبيع العلاقات مع لبنان!

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، أن المحادثات الحالية مع لبنان تُعد جزءًا من خطة واسعة وشاملة تهدف إلى دفع العلاقات بين الجانبين إلى مستويات جديدة.

وأضاف المصدر لـ"القناة 12" الإسرائيلية أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد غيّرت من مسار الأحداث في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى للاستفادة من هذا الزخم للوصول إلى تطبيع العلاقات مع لبنان.



وأشار المصدر إلى أن لبنان لديه مطالب تتعلق بالحدود، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك أيضًا مطالب لإسرائيل، وسيتم مناقشة هذه القضايا في إطار المحادثات الجارية.