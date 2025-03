A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré dans un discours prononcé lors d'un Iftar organisé par la commission de Tripoli du Courant patriotique libre que "nous nous réunissons durant le mois sacré du Ramadan avec les habitants d'une ville où nous avons vécu de belles périodes depuis notre enfance jusqu'à ce jour ", notant que "cette réunion est la nature du Courant patriotique libre, quand à cette occasion toutes les régions libanaises et toutes les communautés se réunissent."



Bassil a souligné que "la convergence aujourd'hui se situe au niveau des deux religions chrétienne et musulmane avec la même période de jeûne pour exprimer leur foi en un seul Dieu ainsi que leur pratique du dévouement, même si différentes mais se rejoignent sur une idée, qui est le dévouement de l'âme, en offrant des sacrifices et en se détournant des plaisirs de la vie ainsi que du tourment de l'âme pour honorer le Créateur". Peut-être que le tourment de l'âme devrait être en l'honneur de l'autre parce que le jeûne devrait avant tout consister à ne pas faire de mal à l'autre et à faire le bien et c'est là l'honnêteté réelle et peut-être qu'en ce moment où nous nous rencontrons, nous devrions tous jeûner pour ne pas nous faire de mal parce qu'aujourd'hui nous sommes à un stade où il est plus important pour nous d'être ensemble, unis et loin des querelles et des perversités instinctives qui provoquent parce que ce qui se passe autour de nous n'est pas peu et exige beaucoup de clairvoyance, de sagesse et de fraternité".



Il a souligné que "ce qui se passe en Syrie est un grand danger non seulement pour la Syrie mais aussi pour le Liban, et la redoutable division de la région n'épargnera pas le Liban, donc nous sommes pour l'unité de la Syrie, l'unité de l'Irak, de la Jordanie, du Liban et de tous les pays qui nous entourent parce que nous connaissons la signification de la division et de son impact ", en ajoutant : "Avec toutes les circonstances difficiles qui ont frappé le Liban, nous préservons notre unité grâce à notre prise de conscience.



Bassil a souligné que "Tripoli est l'une des villes qui a souffert et appris et il est clair que le degré de prise de conscience est élevé". Il a déclaré "nous voyons comment les gens se protègent les uns les autres, et lors de la guerre israélienne contre le Liban, nous avons vu comment les gens s'embrassaient malgré toutes les différences politiques et c'est notre rôle au sein du mouvement patriotique libre de rapprocher les gens les uns des autres à un moment où des conflits éclatent dans la région". Il a souligné que nous sommes conscients qu'il existe des mains cachées qui incitent à la division, et que seule la prise de conscience des peuples permettra d'y faire face.