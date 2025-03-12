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المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان (IAA) تحتفل بالنسخة الثانية من "IAA Hall of Fame":تكريم 15 شخصية في عالم الإعلان واحتفال بالتميز والإبداع

12
MARCH
2025
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المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان (IAA) تحتفل بالنسخة الثانية من "IAA Hall of Fame":تكريم 15 شخصية في عالم الإعلان واحتفال بالتميز والإبداع

احتفلت المنظمة الدوليةللإعلان – فرعلبنان (IAA) بالنسخةالثانية "IAA Hall of Fame" في كازينو لبنان - قاعة السفراء، بحضور رسميين وأكثر من 400 شخص من العاملين في مجال الإعلان والإعلام في لبنان. وبعد النجاح الكبير للنسخة الأولى في العامالماضي، كرّمت الـIAA15 شخصية اعلانية رائدة تركت بصمة لاتمحى في صناعة الإعلان والإعلام في لبنان والشرق الأوسط، وذلك في ليلة امتزجت فيها العاطفة والفخامة.
والمكرّمون الـ15 هم: آلانبروناس،أليكس سليم،إلياس الرحباني، إيليجبر، إيليقاعي، فادي سلامة ،فارس أبوحمد ،جان بيارسيكياس ،جوزيف غصوب ،نبيل قازان، رفيق سعادة،رجا طراد، رمزي رعد،ريمون حنا وروي حداد.
وتميزت الأمسية بثلاثة عروض استثنائية،ما أضفى عليها طابعاً احتفالياً، حيث اجتمع روّاد صناعة الإعلان والمحترفون الشباب للاحتفاء بإرث وجهود أولئك الذين ساهموا في تشكيل المشهد الإعلاني في لبنان والشرق الأوسط، ملهمين الجيل الجديد لحمل الشعلة ومتابعة مسيرة النجاح.

ووجه رئيس المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان ناجي بولس رسالة إلى المكرّمين، قائلا: "رحلتكُم مصدر إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية. الليلة،ل نحتفل بإنجازاتكم الفردية فحسب،بل أيضًا بالتأثير العميق الذي أحدثتموه في مجال الإعلان وكيف رفعتم مكانة لبنان على الساحة العالمية. هذا التقدير ليس مجرد شرف بل هو وعد بالاستمرار في دعم التميز. إنّه وعد بمواصلة تسليط الضوء على أولئك الذين يكسرون الحواجز ويشكّلون بتصاميمهم وإبداعهم صناعة الإعلان بأكملها".

وقد حقّق الحفل نجاحاً كبيراً بفضل دعم الشريكين الرّئيسيّين "Choueiri Group" و" Horizon FCB"، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الآخرين الذين يواصلون التزامهم بالابتكار والتميّز.
يُعدّ "IAA Hall of Fame" تجسيداً لإرث الروّاد الذين ساهموا في رفع اسم لبنان في مجال الإعلان والإعلام، وتستمرّ هذه المبادرة مع كلِّ نُسخة في تعزيز دورِها ومكانتها كمصدر للإبتكار والوحدة بين الأجيال، وكوقفة للاحتفال بمن شكّل الماضي والحاضر والمستقبل لهذه الصناعة.

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