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درغام يعلن البدء الفوري بالأعمال لفتح المعابر الحدودية الرسمية مع سوريا

12
MARCH
2025
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أعلن النائب أسعد درغام البدء بالأعمال المطلوبة تمهيدا لاعادة فتح المعابر الرسمية في الشمال أمام المواطنين بأقصى سرعة ممكنة، وذلك بعد خروجها كليا عن الخدمة جراء الاعتداءات الاسرائلية المتكررة التي عزلت لبنان على مدار أربعة أشهر عن محيطه الخارجي. كلام درغام جاء خلال جولة على المعابر الحدودية الشمالية مع سوريا، بحضور الفاعليات والمخاتير، والتي تشمل العريضة، العبودية، وجسر القمار في وادي خالد.

وخلال الجولة، أكد درغام أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع معالي وزير الأشغال والنقل فايز رسامني، الذي نتوجه له بالشكر على اهتمامه بمحافظة عكار، واستجابته السريعة لمطلبنا بفتح المعابر، ما يؤكد إهتمامه وإنصافه للمناطق المحرومة، وهي خطوة إيجابية نأمل أن تستكمل بتنفيذ باقي المشاريع الانمائية الملحة من طرقات وأتوسترادات. كما نثمّن جهوده في توجيه الفرق المختصة التابعة لشركة "الأرز للتعهدات" لتنفيذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة والتي ستتولى تنفيذ الأعمال المطلوبة لضمان جهوزية المعابر وفق أعلى المعايير.

وشدد درغام على أنه لا بد من الاشارة الى أهمية هذا القرار الذي يعكس التزام وزارة الأشغال بتسهيل حركة المواطنين، وتأمين ممرات آمنة لعبورهم، في ظل الظروف الأمنية المضطربة التي تشهدها المنطقة، ما من شأنه أن يسمح للمواطنين اللبنانيين بالعودة الى ديارهم بالطرق القانونية.

من جهته، أكد صاحب "شركة الأرز" ربيع الحلبي التزامه الكامل بتعليمات وزير الأشغال العامة، مؤكدا العمل بإتجاهين، الأول، البدء الفوري بالأعمال المطلوبة لفتح الطريق أمام المارة والسيارات بناء لتعليمات معاليه، والثاني إستكمال الأعمال الفنية والهندسية المطلوبة لانجاز الجسور كما يلزم، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج الى وقت ولا يمكن أن يحصل فورا بسبب الأضرار الجسيمة التي ألحقها العدو الاسرائيلي بالمرافق الأساسية في عكار والتي تعرضت للقصف المتكرر.

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