عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 آذار 2025

الأخبار: الأسرى والأرض والإعمار رهن "مفاوضات دبلوماسية"
أميركا تُدخل لبنان في مغامرة التطبيع
مهمة صندوق النقد محاربة حزب الله ماليًا
سوريا: فدرلة مقنعة
النهار: تطوّرات مفاجئة بإطلاق أسرى ومجموعات تفاوضية تفاهم رئاسي ينجز التعيينات العسكرية والأمنية غداً
الديار: انجاز التعيينات الامنية الخميس... «تسوية» شقير وعبدالله أنقذتها؟
بري للخماسية: «وطني معاقب» واوتاغوس: مفاوضات الحدود قريبا
الحجار يكسر الجمود... والبيطار على مشارف قرارات حاسمة!
الجمهورية: وساطة أميركية للحدود الجنوبية
أوكرانيا توافق على وقف النار
البناء: زيلينسكي يقبل مقترحاً أميركياً لوقف النار لـ 30 يوماً وترامب سيحدّث بوتين / سورية إلى الفدرالية تحت اسم اللامركزية في اتفاقي شرق الفرات والسويداء / واشنطن وتل أبيب لمقايضة الإفراج عن 5 أسرى بربط الانسحاب بالتفاوض
اللواء: «انفراج جزئي» بترتيبات أميركية بين لبنان وإسرائيل.. واتفاق على التعيينات الأمنية غداً
إفراج عن أربعة أسرى لبنانيين والخامس اليوم.. واتفاق على بدء المفاوضات الحدودية
l'orient le jour: Rebondissement inattendu : Israël annonce « trois groupes de travail » avec le Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: السعودية تُرحِّب بـ«محادثات جدة» ضمن مساعيها لإنهاء أزمة أوكرانيا
«الوزراء» أكد رفض دعوات تهجير الفلسطينيين... وأشاد بإجراءات صون السلم في سوريا
الأنباء الكويتية: «اللجنة الخماسية» تعاود نشاطها انطلاقاً من «عين التينة»
مصادر تحسم تعيين قائد للجيش ومدير عام لأمن الدولة الخميس