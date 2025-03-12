عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 آذار 2025

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الأخبار: الأسرى والأرض والإعمار رهن "مفاوضات دبلوماسية"

أميركا تُدخل لبنان في مغامرة التطبيع

مهمة صندوق النقد محاربة حزب الله ماليًا

سوريا: فدرلة مقنعة



النهار: تطوّرات مفاجئة بإطلاق أسرى ومجموعات تفاوضية تفاهم رئاسي ينجز التعيينات العسكرية والأمنية غداً



الديار: انجاز التعيينات الامنية الخميس... «تسوية» شقير وعبدالله أنقذتها؟

بري للخماسية: «وطني معاقب» واوتاغوس: مفاوضات الحدود قريبا

الحجار يكسر الجمود... والبيطار على مشارف قرارات حاسمة!



الجمهورية: وساطة أميركية للحدود الجنوبية

أوكرانيا توافق على وقف النار

البناء: زيلينسكي يقبل مقترحاً أميركياً لوقف النار لـ 30 يوماً وترامب سيحدّث بوتين / سورية إلى الفدرالية تحت اسم اللامركزية في اتفاقي شرق الفرات والسويداء / واشنطن وتل أبيب لمقايضة الإفراج عن 5 أسرى بربط الانسحاب بالتفاوض

اللواء: «انفراج جزئي» بترتيبات أميركية بين لبنان وإسرائيل.. واتفاق على التعيينات الأمنية غداً

إفراج عن أربعة أسرى لبنانيين والخامس اليوم.. واتفاق على بدء المفاوضات الحدودية



l'orient le jour: Rebondissement inattendu : Israël annonce « trois groupes de travail » avec le Liban

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: السعودية تُرحِّب بـ«محادثات جدة» ضمن مساعيها لإنهاء أزمة أوكرانيا

«الوزراء» أكد رفض دعوات تهجير الفلسطينيين... وأشاد بإجراءات صون السلم في سوريا

الأنباء الكويتية: «اللجنة الخماسية» تعاود نشاطها انطلاقاً من «عين التينة»

مصادر تحسم تعيين قائد للجيش ومدير عام لأمن الدولة الخميس