living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 آذار 2025

12
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: الأسرى والأرض والإعمار رهن "مفاوضات دبلوماسية"
أميركا تُدخل لبنان في مغامرة التطبيع
مهمة صندوق النقد محاربة حزب الله ماليًا
سوريا: فدرلة مقنعة

 

 

 


النهار: تطوّرات مفاجئة بإطلاق أسرى ومجموعات تفاوضية تفاهم رئاسي ينجز التعيينات العسكرية والأمنية غداً

 

 

 


الديار: انجاز التعيينات الامنية الخميس... «تسوية» شقير وعبدالله أنقذتها؟
بري للخماسية: «وطني معاقب» واوتاغوس: مفاوضات الحدود قريبا
الحجار يكسر الجمود... والبيطار على مشارف قرارات حاسمة!

 

 

 


الجمهورية: وساطة أميركية للحدود الجنوبية
أوكرانيا توافق على وقف النار

 

 

 

 

البناء: زيلينسكي يقبل مقترحاً أميركياً لوقف النار لـ 30 يوماً وترامب سيحدّث بوتين / سورية إلى الفدرالية تحت اسم اللامركزية في اتفاقي شرق الفرات والسويداء / واشنطن وتل أبيب لمقايضة الإفراج عن 5 أسرى بربط الانسحاب بالتفاوض

 

 

 

 

اللواء: «انفراج جزئي» بترتيبات أميركية بين لبنان وإسرائيل.. واتفاق على التعيينات الأمنية غداً
إفراج عن أربعة أسرى لبنانيين والخامس اليوم.. واتفاق على بدء المفاوضات الحدودية

 

 

 


l'orient le jour: Rebondissement inattendu : Israël annonce « trois groupes de travail » avec le Liban

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: السعودية تُرحِّب بـ«محادثات جدة» ضمن مساعيها لإنهاء أزمة أوكرانيا
«الوزراء» أكد رفض دعوات تهجير الفلسطينيين... وأشاد بإجراءات صون السلم في سوريا

 

 

 

الأنباء الكويتية: «اللجنة الخماسية» تعاود نشاطها انطلاقاً من «عين التينة»
مصادر تحسم تعيين قائد للجيش ومدير عام لأمن الدولة الخميس

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout