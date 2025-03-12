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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 آذار 2025

12
MARCH
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت قيادات سورية من المعارضة السياسية للنظام السابق إنّها فوجئت بحجم التنازلات التي قدّمتها قيادة الحكم الجديد لكل من قيادة قوات قسد وبعض القيادات في السويداء لجهة القبول بصيغة فيدراليّة غير معلنة تكون فيها القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية ذات صفة إقليميّة لا وطنيّة وترتبط بعلاقة تنسيق مع حكومة دمشق، وذلك فقط لضمان فك الصلة بين هذه المكوّنات والساحل الذي دفع ثمناً باهظاً بفعل المجازر التي ارتكبتها قوات النظام الجديد. وكان الأحرى بقيادة النظام مداواة جراح الساحل وتقديم التنازلات لسكانه بدلاً من منحها للآخرين لعزله وتساءلت عن انتهازيّة القيادات التي قبلت الصفقة في قسد والسويداء وهي تعلم أنها تقبض ثمن دماء أهل الساحل بدلاً من التمسك بالبحث عن حل وطنيّ شامل لكل سورية.

 

كواليس
حذّر مرجع سياسيّ من قبول الحكومة اللبنانيّة بالصيغة الأميركيّة الإسرائيليّة المسمومة التي تقوم على ربط مصير التلال الخمس والأراضي المحتلة داخل الخط الأزرق والتي يستحق الانسحاب الإسرائيلي منها فوراً بمفعول رجعي منذ اتفاق وقف إطلاق النار وبين المناطق الواقعة بين الخط الأزرق وخط الهدنة، بحيث يصبح التفاوض على كل المناطق المحتلة تسليماً باعتبارها متنازعاً عليها، ويصير هذا التفاوض أقرب للتفاوض على ترتيبات أمنية لأمن الاحتلال كجزء من مفاوضات تمسّ السيادة اللبنانية.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
اقترحت مجموعات كبرى من المستثمرين الدوليِّين والأميركيِّين أن يتولى إدارة قطاع غزة مدني فلسطيني من كبار الأثرياء، ومعروف في الأوساط المالية الدولية، لا سيما الأميركية..



غمز
تراجعت أعداد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، مع عودة مئات الألوف بعد تغيير النظام في دمشق..

 

همس
لمس خبراء صندوق النقد تغييرات في عمل وزارة سيادية، وسط ارتياح للآلية الجديدة، المتَّبعة في العمل..

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