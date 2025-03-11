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أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله

11
MARCH
2025
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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لحزب الله حسن عباس عز الدين.

وقال أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "طائرات سلاح الجو هاجمت في منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على حسن عباس عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله. 

وأضاف: "وكان عز الدين يُعتبر مركز معرفة رئيسي لدى منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، حيث قاد محاولات إعادة بناء المنظومة بعد أن كانت قد تضررت بشكل ملموس أثناء القتال جراء الغارات التي شنها جيش الدفاع. وبضمن ذلك، واصل عز الدين على مدار الأشهر الأخيرة الترويج لمحاولات المنظومة التزود بوسائل قتالية حديثة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للقطع الجوية الإسرائيلية".

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