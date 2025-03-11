مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وOMT

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وقعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور جورج نعمة وشركة OMT ممثلة برئيسها التنفيذي ناجي أبو زيد مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق شراكة في مجال الخدمات المالية ودفع الأقساط الطلابية إضافة إلى افتتاح فرع لـOMT في حرم الجامعة يؤمن المزيد من التسهيلات لعائلة الجامعة حصرًا وتزويد الطلاب بما يحتاجون إليه من معرفة في مجال تطور الخدمات المالية.

جاء ذلك في حرم الجامعة الرئيسي في فرن الشباك بحضور نواب رئيس جامعة الحكمة وأعضاء مجلس الجامعة وفريق عمل شركة OMT.

وأكد البروفسور نعمة أن هذه الشراكة تلبي ما تضعه الجامعة من ضمن أولوياتها وهو تقديم التسهيلات لهيئتيها الإدارية والتعليمية وطلابها بما يسهم في تعزيز الشعور بالإنتماء من جهة وتطوير القدرات من جهة ثانية.

ولفت رئيس جامعة الحكمة إلى أن أهمية الشراكة مع OMT تكمن في أنها تؤمن لعائلة الجامعة خدمات مالية متعددة.

بدوره، أعرب أبو زيد عن فخره بهذا التعاون الذي يجمع OMT بالطلاب وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأساسي هو تسهيل المعاملات المالية وتمكين الطلاب من الوصول إلى حلول التكنولوجيا المالية وتعزيز ثقافتهم المالية. ثمّ شكر جامعة الحكمة على ثقتها بـ OMT، مؤكّدًا على التزام الشركة في دعم الشباب اللبناني من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة.