طقس حارّ ينتظرنا..

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود الـ3 درجات)، تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجنوبية وتكون محمّلة بطبقات من الغبار.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر ودافئ، مع ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى نهاية الاسبوع.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.



الأربعاء: صاف إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود الـ3 درجات)، تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجنوبية وتكون محمّلة بطبقات من الغبار.



الخميس: صاف إجمالا مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية (بحدود الـ4 درجات) خلال النهار، تبقى الرياح ناشطة جنوب البلاد وتلامس سرعتها الـ50 كلم/س، مع غبار في الأجواء، ويتوقع حدوث بعض الانهيارات الثلجية.



الجمعة: غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع غبار في الأجواء.



-الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.



-الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 في المئة.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,53.



-ساعة غروب الشمس: 17,43.