إسرائيل ستفرج عن عدد من الأسرى اللبنانيين؟!

A + A -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

أشارت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ستعقد اجتماعًا اليوم في منطقة رأس الناقورة.



وفي السياق، أوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز" أن "إسرائيل وعدت اللجنة بإطلاق سراح 6 من الأسرى اللبنانيين لديها عصر اليوم".

وقالت معلومات للـ LBCI إنّ "لجنة مراقبة وقف النار تبحث في الساعة الثانية اليوم في الناقورة إمكان إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى اللبنانيين لديها والعدد يتراوح بين أربعة وستة أسرى من بينهم مدنيون والعسكري الذي اختطف من الجنوب منذ يومين."