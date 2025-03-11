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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 آذار 2025

11
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر كردية إن الاتفاق الذي وقع بين “قسد” وحكومة هيئة تحرير الشام جاء مفاجئاً لأن المسؤول الأول في قسد تلقى اتصالاً مفاجئاً يقول إن رئيس نظام الحكم في الشام أحمد الشرع مستعد للتوقيع فوراً على مشروع البيان الذي قدّمته قسد كإعلان نيات لبدء مفاوضات تفصيلية حول كيفية اندماجها في مشروع مشترك لبناء الدولة السورية. وربطت المصادر بين الموافقة المفاجئة للشرع على نص سبق ورفضه قبل أسابيع قليلة بالتطوّرات الجارية في منطقة الساحل والآثار المدمّرة التي تركتها على صورة النظام. وأبدت المصادر استغرابها لكون الأمر اقتصر على توقيع البيان الأقرب إلى إعلان نيات دون مذكرات تنفيذية وجداول زمنية يفترض أن يتمّ التفاوض عليها في الفترة المقبلة دون معرفة مدى القدرة على تحويل البيان إلى خطة مشتركة واحتمال بقائه مجرد إعلان نيّات يصعب تنفيذه.

 

كواليس
ربطت مصادر أمميّة بين نتائج أعمال بعثة الاستقصاء التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل والتي أجمع خلالها الذين استمعت إليهم البعثة على طلب الحماية الدوليّة وبين الدعوة المشتركة الأميركيّة الروسية لمجلس الأمن لعقد جلسة خاصة حول الوضع في سورية في ضوء أحداث الساحل والمجازر المروّعة التي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين الآمنين العزل. وقالت المصادر إن خيار تكليف مراقبين لحقوق الإنسان عبر صيغة بعثة دائمة مقيمة مكوّنة من مئات الموظفين تنتشر في مناطق الأقليّات الطائفيّة في سورية تحوّل إلى خيار مطروح بقوة على الطاولة في المداولات الجارية في كواليس مفاوضات الدول الكبرى.

 

 

 


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