عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 آذار 2025

الأخبار: "صفقة" خلف تحريك تحقيق المرفأ!
سوريا: "لفلفة" لمقتلة الساحل
النهار: موجات النزوح إلى الشمال تنحسر وسط تشدّد أمني تقدّم في التعيينات ومفاوضات جديدة مع صندوق النقد
الديار: قلق من تداعيات مجازر الساحل... وردود فعل رسميّة خجولة؟
بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من «اسرائيل»... متري: لا نزع للسلاح بالقوة
إنجاز أمني للجيش شمالاً... وتحقيقات المرفأ تنطلق من جديد
البناء: الشرع وقع إعلان نيات وضعته قسد لاحتواء الغضب الدولي من مجازر الساحل / مجلس الأمن يبحث الوضع السوري.. والبعثة الأممية: إجماع على الحماية الدولية / الاحتلال يستهدف جندياً ويخطفه… ومتري يريدون استدراجنا للتفاوض المباشر
الجمهورية: دعوة أممية متجددة لمنع التصعيد
"دومينو" الكيانات في الشرق الأوسط
اللواء: التزام رئاسي بتعيين الأكفاء.. وآلية التعيينات في المراكز غير الأمنية تقر الخميس
عون للخروج من زواريب الطائفية والمذهبية وسلام يعتبر أننا أقرب الى إعادة بناء الدولة
l'orient le jour: Enquête du 4-Août : le parquet se remet sur les rails
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: محمد بن سلمان: ندعم حل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام
ناقش التطورات مع زيلينسكي في جدة
الأنباء الكويتية: مصدر أمني لـ «الأنباء»: الأمور مقبولة.. تعيين قائد جديد للجيش يتقدم على ما عداه لمواجهة التداعيات الإقليمية