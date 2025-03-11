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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 آذار 2025

11
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الأخبار: "صفقة" خلف تحريك تحقيق المرفأ!
سوريا: "لفلفة" لمقتلة الساحل

 

 

 


النهار: موجات النزوح إلى الشمال تنحسر وسط تشدّد أمني تقدّم في التعيينات ومفاوضات جديدة مع صندوق النقد

 

 

 


الديار: قلق من تداعيات مجازر الساحل... وردود فعل رسميّة خجولة؟
بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من «اسرائيل»... متري: لا نزع للسلاح بالقوة
إنجاز أمني للجيش شمالاً... وتحقيقات المرفأ تنطلق من جديد

 

 

 

البناء: الشرع وقع إعلان نيات وضعته قسد لاحتواء الغضب الدولي من مجازر الساحل / مجلس الأمن يبحث الوضع السوري.. والبعثة الأممية: إجماع على الحماية الدولية / الاحتلال يستهدف جندياً ويخطفه… ومتري يريدون استدراجنا للتفاوض المباشر

 

 

 

الجمهورية: دعوة أممية متجددة لمنع التصعيد
"دومينو" الكيانات في الشرق الأوسط

 

 

 

اللواء: التزام رئاسي بتعيين الأكفاء.. وآلية التعيينات في المراكز غير الأمنية تقر الخميس
عون للخروج من زواريب الطائفية والمذهبية وسلام يعتبر أننا أقرب الى إعادة بناء الدولة

 

 

 


l'orient le jour: Enquête du 4-Août : le parquet se remet sur les rails

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: محمد بن سلمان: ندعم حل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام
ناقش التطورات مع زيلينسكي في جدة

 

 


الأنباء الكويتية: مصدر أمني لـ «الأنباء»: الأمور مقبولة.. تعيين قائد جديد للجيش يتقدم على ما عداه لمواجهة التداعيات الإقليمية

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