الأنباء الكويتية: نائب ناشط يحذّر من «تفلت الأمور في مناطق سورية محددة»

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الأنباء الكويتية: حذر نائب حالي ناشط على خط الرئاستين الأولى والثانية عبر «الأنباء»، مما سماه «تفلت الأمور في مناطق سورية محددة».

وكشف عن «نزوح كبير إلى شمال لبنان»، مشيرا إلى «تجاوز العدد سبعة آلاف نازح»، الأمر الذي بدأت تظهر تفاصيله الميدانية على الأرض، من خلال بيانات صادرة عن بلديات ومخاتير وجمعيات.

وطالب النائب الحكومة «بالتركيز على ما يحصل في الجوار السوري، وبضرورة تحصين المؤسسات الأمنية اللبنانية، خصوصا أنها تنتظرها مهام كبرى على طول الحدود من الناقورة في الساحل الجنوبي، صعودا إلى خطوط المواجهة مع إسرائيل إلى تخوم جبل الشيخ، وامتدادا من هناك على طول الحدود اللبنانية ـ السورية في البقاع الشمالي والهرمل وعكار نزولا إلى معبر العريضة على الساحل شمالا».

كذلك، تناول وزير سابق ما يحصل في سورية، وطالب المسؤولين اللبنانيين بـ«التعاطي مع ما يحصل في سورية وفق ما يستحق، لجهة ارتداداته على لبنان».