مصدر فاتيكاني: من المبكر جدا الحديث عن مغادرة البابا فرنسيس المستشفى

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أكد مصدر في الفاتيكان أن البابا فرنسيس واصل علاجه اليوم في المستشفى بمساعدة جهاز تنفسي، لكن "من المبكر جدا الحديث عن عودته" إلى مقر إقامته في الفاتيكان، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأفاد المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي أن يوم الاثنين مخصص للعلاج الفيزيائي التنفسي والحركي.

وأورد أنه كما في الأيام السابقة "أمضى البابا ليلة هادئة مستخدما قناع الأكسجين قبل أن يواصل تلقي الأكسجين "العالي التدفق" عبر الأنف خلال النهار.

وفي الصباح، تابع البابا فرنسيس، من كرسيه عبر الفيديو، الرياضة الروحية التي تقام كل عام في بداية الصوم الكبير.

وأُبلغ البابا أيضا بالفيضانات المميتة في الأرجنتين، وأكد الفاتيكان أن البابا "يعرب عن قربه من المتضررين".

وقال مصدر في الفاتيكان إنه "من المبكر جدا الحديث عن العودة إلى مقر القديسة مارتا"، حيث يقيم البابا في الفاتيكان.

وتعد فترة دخول البابا إلى المستشفى هذه الأطول منذ انتخابه في العام 2013.

ووجه البابا الأحد صلاة تبشيرية مكتوبة شكر فيها أولئك الذين يتطوعون لمساعدة الآخرين المحتاجين، وأشاد بـ "قربهم وحنانهم"، وقال: "أنا أيضا أختبر اهتمام الخدمة وحنان الرعاية، وخصوصا من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أشكرهم من أعماق قلبي".

وجاء في النص الذي نشره الفاتيكان: "نحن بحاجة إلى ،معجزة الحنان، التي ترافق من يمرون بمحنة، وتجلب القليل من النور إلى ليل الألم".